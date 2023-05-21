Action mit One DirectionJetzt kostenlos streamen
iCarly
Folge 1: Action mit One Direction
23 Min.Folge vom 21.05.2023Ab 6
Nach einem Urlaub hat sich Carly eine ansteckende Krankheit eingefangen. Leider steckt sie ein Mitglied der Band One Direction an. Spencer soll mit einem kleinen Mädchen trainieren, das keine Lust hat Sport zu treiben.
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iCarly
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Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon