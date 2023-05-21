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iCarly

Action mit One Direction

NickelodeonStaffel 5Folge 1vom 21.05.2023
Action mit One Direction

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iCarly

Folge 1: Action mit One Direction

23 Min.Folge vom 21.05.2023Ab 6

Nach einem Urlaub hat sich Carly eine ansteckende Krankheit eingefangen. Leider steckt sie ein Mitglied der Band One Direction an. Spencer soll mit einem kleinen Mädchen trainieren, das keine Lust hat Sport zu treiben.

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