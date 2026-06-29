iCarly
Folge 4: Plötzlich Verkäuferin
23 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6
Freddies neuer Traumjob im Pear Store wird zum Albtraum sobald Sam auch angeheuert wird. Unterdessen will Carly, dass einer ihrer Kollegen sie nach einem Date fragt und Spencer muss bei der Freiwilligen Feuerwehr ehrenamtlich arbeiten.
Weitere Folgen in Staffel 5
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iCarly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon Germany