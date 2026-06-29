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iCarly

Plötzlich Verkäuferin

NickelodeonStaffel 5Folge 4vom 29.06.2026
Plötzlich Verkäuferin

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Folge 4: Plötzlich Verkäuferin

23 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6

Freddies neuer Traumjob im Pear Store wird zum Albtraum sobald Sam auch angeheuert wird. Unterdessen will Carly, dass einer ihrer Kollegen sie nach einem Date fragt und Spencer muss bei der Freiwilligen Feuerwehr ehrenamtlich arbeiten.

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