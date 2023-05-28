iCarly
Folge 8: Ausflug nach Vegas
23 Min.Folge vom 28.05.2023Ab 6
Als Sam erfährt, dass ihre Mutter in Las Vegas im Gefängnis sitzt, packt die Truppe ihre wertvollsten Sachen ein und verpfändet sie, um Geld für die Kaution aufzutreiben.Gastdarsteller:die Besetzung der History-Channel-Serie 'Die Drei vom Pfandhaus'.
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon