Ausflug nach Vegas

NickelodeonStaffel 5Folge 8vom 28.05.2023
23 Min.Folge vom 28.05.2023Ab 6

Als Sam erfährt, dass ihre Mutter in Las Vegas im Gefängnis sitzt, packt die Truppe ihre wertvollsten Sachen ein und verpfändet sie, um Geld für die Kaution aufzutreiben.Gastdarsteller:die Besetzung der History-Channel-Serie 'Die Drei vom Pfandhaus'.

Nickelodeon
