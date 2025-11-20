Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ice Airport Alaska

Ein fliegender Bund fürs Leben

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 6vom 20.11.2025
Ein fliegender Bund fürs Leben

Ein fliegender Bund fürs LebenJetzt kostenlos streamen

Ice Airport Alaska

Folge 6: Ein fliegender Bund fürs Leben

45 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

Ein Helikopter macht sich auf den Weg, ein abgestürztes Flugzeug zu bergen. Wird er die Aktion noch vor Sonnenuntergang beenden können? Unterdessen macht der Motor eines Frachtflugzeugs Probleme, das bereits seit 80 Jahren im Einsatz ist.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Ice Airport Alaska
Kabel Eins Doku
Ice Airport Alaska

Ice Airport Alaska

Alle 1 Staffeln und Folgen