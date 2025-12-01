Ice Airport Alaska
Folge 1: Im Auge des Hurrikans
44 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Die Doku-Reihe fängt das geschäftige Treiben am Ted-Stevens-Flughafen in Anchorage, Alaska, ein. Schneestürme und ein Erdbeben fordern der Crew alles ab. Außerdem kommt es zu einer rasanten Verfolgungsjagd auf zwei Rädern.
Ice Airport Alaska
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Luftfahrt
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Off the Fence BV
