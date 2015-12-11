Ice Lake Rebels
Folge vom 11.12.2015: Keine Pause
45 Min.Folge vom 11.12.2015Ab 6
Der Great Slave Lake ist seit vier Wochen zugefroren, und die Vorräte werden langsam knapp. Um ihr Überleben zu sichern, greifen Kyle Enzoe und Peyton Straker daher in dieser Folge auf Strategien der nordamerikanischen Ureinwohner zurück. Die Aussteiger bauen ein Tipi und räuchern darin das Fleisch eines Moschusochsen. Die bis zu 400 Kilo schweren Paarhufer dienen den Menschen in der Region seit Jahrhunderten als wichtige Nahrungsquelle, und das dichte Fell wird den Hausbootbewohnern bei der Eiseskälte ebenfalls gute Dienste leisten.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.