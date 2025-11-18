Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Kopf des Verbrechers

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 5vom 18.11.2025
Folge 5: Es war doch kein Unfall: Die Wahrheit mehrere Jahrzehnte später!

45 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Ein freundlicher, unauffälliger Privatschullehrer lädt eine Internetbekanntschaft zu sich nach Hause ein. Was als erotisches Experiment abgesprochen war, endet in einem kaltblütigen Mord - bei dem der Täter zum Kannibalen wird. Und: In den 80er-Jahren kommt es in Hanau zu einem tragischen Zwischenfall, bei dem ein kleiner Junge stirbt. Was damals zweifelsfrei als Unfall deklariert wird, stellt sich mehrere Jahrzehnte später als kaltblütiger Mord heraus.

SAT.1 GOLD
