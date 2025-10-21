Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 11 Folge 1 vom 21.10.2025
45 Min. Folge vom 21.10.2025 Ab 16

Am Rosenmontag 2002 wurde die 12-jährige Vanessa G. in Gersthofen Opfer eines grausamen Verbrechens. Der 19-jährige Michael W., maskiert als Tod, drang ins Haus ein und erstach das schlafende Mädchen mit 21 Messerstichen. Und: Der Fall Pierre Bodein, genannt "Pierrot le Fou", ist ein erschütterndes Beispiel für die Abgründe menschlicher Grausamkeit. Die Morde an drei Frauen und Mädchen im Elsass im Jahr 2004 offenbarten eine gestörte Persönlichkeit.

SAT.1 GOLD
