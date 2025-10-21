Grausamer Mädchen-Mord am RosenmontagJetzt kostenlos streamen
Im Kopf des Verbrechers
Folge 1: Grausamer Mädchen-Mord am Rosenmontag
45 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 16
Am Rosenmontag 2002 wurde die 12-jährige Vanessa G. in Gersthofen Opfer eines grausamen Verbrechens. Der 19-jährige Michael W., maskiert als Tod, drang ins Haus ein und erstach das schlafende Mädchen mit 21 Messerstichen. Und: Der Fall Pierre Bodein, genannt "Pierrot le Fou", ist ein erschütterndes Beispiel für die Abgründe menschlicher Grausamkeit. Die Morde an drei Frauen und Mädchen im Elsass im Jahr 2004 offenbarten eine gestörte Persönlichkeit.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Kopf des Verbrechers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1 GOLD/Rottenkolber, Martin