Dilettantische Entführer werden zu eiskalten MördernJetzt kostenlos streamen
Im Kopf des Verbrechers
Folge 4: Dilettantische Entführer werden zu eiskalten Mördern
45 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 16
Die Konditorin Bernadette H. versucht mehrfach, ihren Lebensgefährten zu ermorden, um Alleinerbin seines millionenschweren Hofs zu werden. Außerdem: Am 13. August 2015 wird die 17-jährige Millionärstochter Anneli Marie R. aus der Nähe von Meißen von zwei Männern entführt und ermordet. Und: Ein Haus brennt, eine Familie stirbt. Für Daniel S. ist das kein Unfall - sondern ein Plan. Er kehrt zurück an den Ort, der ihn einst ausgestoßen hat und legt Feuer.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Kopf des Verbrechers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1 GOLD/Rottenkolber, Martin