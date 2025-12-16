Brutaler Doppelmord - verübt von zwei JugendlichenJetzt kostenlos streamen
Im Kopf des Verbrechers
Folge 9: Brutaler Doppelmord - verübt von zwei Jugendlichen
45 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
Zwei Jugendliche haben einen grausamen Plan: Sie wollen jemanden töten, einfach so. Über Wochen spielen sie die Tat in ihrer Fantasie durch. Dann kommt der Tag, an dem sie ein grausames Verbrechen verüben. Joe Bausch erklärt, wie aus zwei jungen Männern aus guter Familie eiskalte Verbrecher wurden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Kopf des Verbrechers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1 GOLD/Rottenkolber, Martin