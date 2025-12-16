Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Kopf des Verbrechers

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 9vom 16.12.2025
Folge 9: Brutaler Doppelmord - verübt von zwei Jugendlichen

45 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12

Zwei Jugendliche haben einen grausamen Plan: Sie wollen jemanden töten, einfach so. Über Wochen spielen sie die Tat in ihrer Fantasie durch. Dann kommt der Tag, an dem sie ein grausames Verbrechen verüben. Joe Bausch erklärt, wie aus zwei jungen Männern aus guter Familie eiskalte Verbrecher wurden.

