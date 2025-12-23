Im Kopf des Verbrechers
Folge 3: Folge 3
45 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 16
Joe Bausch taucht wieder in die Psyche von Verbrechern ein: Dieses Mal geht es um einen skrupellosen Mörder, der zwei Frauen umbringt und danach seelenruhig seine Führerscheinprüfung ablegt. Außerdem wird der Fall des "Narbenmonsters" beleuchtet: Ein 33-jähriger Vater, der ein unschuldiges Mädchen tötet und anschließend im Wald verbrennt. Bei dem Versuch, Beweise zu vernichten, setzt er sich selbst in Brand und seine schreckliche Tat wird entdeckt.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1 GOLD/Rottenkolber, Martin