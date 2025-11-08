Brutaler Mord in DessauJetzt kostenlos streamen
Im Kopf des Verbrechers
Folge 4: Brutaler Mord in Dessau
46 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 16
Dieses Mal geht es um den Fall eines homosexuellen Mannes, der aus Neugier ein Mädchen vergewaltigt und schließlich ermordet. Außerdem befasst sich Joe Bausch mit einem skrupellosen Mörder aus Dessau.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1 GOLD/Rottenkolber, Martin