Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Im Kopf des Verbrechers

Brutaler Mord in Dessau

Kabel EinsStaffel 6Folge 4vom 08.11.2025
Brutaler Mord in Dessau

Brutaler Mord in DessauJetzt kostenlos streamen

Im Kopf des Verbrechers

Folge 4: Brutaler Mord in Dessau

46 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 16

Dieses Mal geht es um den Fall eines homosexuellen Mannes, der aus Neugier ein Mädchen vergewaltigt und schließlich ermordet. Außerdem befasst sich Joe Bausch mit einem skrupellosen Mörder aus Dessau.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Im Kopf des Verbrechers
Kabel Eins
Im Kopf des Verbrechers

Im Kopf des Verbrechers

Alle 5 Staffeln und Folgen