Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 120vom 06.11.2019
Plötzlich Mutter

Folge 120: Plötzlich Mutter

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Verwirrt und ohne Erinnerung erwacht die 21-jährige Sabrina Kerner im Krankenhaus. Von ihrer besorgten Familie erfährt die junge Frau, dass sie wenige Stunden zuvor ein Kind zur Welt gebracht hat. Ein Schock für Sabrina, denn sie wusste nicht einmal, dass sie überhaupt schwanger war! Und: wer ist überhaupt der Vater? Benita Brückner steht der jungen Mutter zur Seite und kommt langsam der unglaublichen Wahrheit auf die Spur. Rechte: Sat.1

