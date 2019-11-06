Staffel 2Folge 128vom 06.11.2019
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 128: Unter Brüdern
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Existenz von Timo Wendt ist in Gefahr. Zusammen mit seinem Bruder Jan hat er sich seinen größten Traum verwirklicht: eine gemeinsame Kletterhalle. Doch Jan wird wegen angeblicher Schutzgelderpressungen enorm unter Druck gesetzt. Der Verlust der geliebten Kletterhalle droht. Völlig verzweifelt wendet sich sein Bruder Timo an Rechtsanwalt Stephan Lucas. Und der muss sein ganzes Können unter Beweis stellen, damit der Traum der Geschwister nicht platzt… Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH