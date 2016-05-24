Staffel 2Folge 145vom 24.05.2016
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 145: Verlorene Unschuld
44 Min.Folge vom 24.05.2016Ab 12
Während eines Einkaufs im Supermarkt gerät Kommissar Max Brenner zufällig in einen Überfall. Doch bevor der Maskierte flüchtet, prügelt er wie von Sinnen auf den verängstigten Ladenbesitzer ein. Brenner und seine Kollegin Sabine Edel nehmen die Ermittlungen auf und stellen schnell fest, dass es sich bei der Tat nicht nur um einen gewöhnlichen Raubüberfall handelt.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH