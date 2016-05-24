Staffel 2Folge 146vom 24.05.2016
Kopflose FluchtJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 146: Kopflose Flucht
45 Min.Folge vom 24.05.2016Ab 12
Bei einer Routinekontrolle wird ein Polizist angefahren und schwer verletzt. Während der Beamte um sein Leben kämpft, ermitteln die Kommissare Mia Schweiger und Peter Starck die Identität des Unfallfahrers. Sofort scheint das Motiv für die Flucht klar: Er hat die vermisst gemeldete Nora bei sich. Hat der 41-Jährige die Schülerin entführt oder ist sie freiwillig bei ihm? Auf jeden Fall will sich der Mann mit der 16-Jährigen absetzen. Den Kommissaren bleibt nicht viel Zeit.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH