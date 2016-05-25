Staffel 2Folge 147vom 25.05.2016
Folge 147: Laras geheimes Doppelleben
44 Min.Folge vom 25.05.2016Ab 12
Tatort Schule: Die 16-jährige Lara wird mit Strangulationsmerkmalen auf dem Schulgelände aufgefunden. Die Kommissare stoßen schnell auf ein Mobbingvideo einer Mädchengang, die Lara das Leben zur Hölle gemacht haben. Doch dann deuten Spermaspuren an dem Mädchen und das Gerücht einer Affäre mit dem Hausmeister auf ein Sexualdelikt hin. Auf der Suche nach der Wahrheit stoßen die Kommissare Alexandra Nowak und Tom Ritter auf düstere Geheimnisse an der Schule.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH