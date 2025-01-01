Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Endstation Sucht

Endstation SuchtJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 15: Endstation Sucht

44 Min.Ab 12

Der 17-jährige Patrick K. hat angefangen Drogen zu nehmen und gerät zunehmend außer Kontrolle. Nachdem der Jugendliche seine Eltern in einem Streit grundlos mit einer Waffe bedroht hat, wendet sich seine Patentante an Alexander Hold. Sie hat Angst, dass Patrick immer weiter abrutscht und zum Mörder wird. Es beginnt eine aufreibende Jagd, denn Patrick ist verschwunden, nachdem er ein verstörendes Familiengeheimnis gelüftet hat.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen