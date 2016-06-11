Staffel 2Folge 164vom 11.06.2016
Gerechtigkeit um jeden PreisJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 164: Gerechtigkeit um jeden Preis
44 Min.Folge vom 11.06.2016Ab 12
Ein Unbekannter macht Polizistin Mara Peters in Gestalt ihres getöteten Kollegen Heiko das Leben zur Hölle. Die Kommissarsanwärterin ist sich sicher: Ihr Konkurrent Stefan Heiser steckt hinter den Mobbing-Attacken. Hilfesuchend wendet sich die 33-Jährige an Richter Alexander Hold. Der Täter scheint auch bald überführt zu sein. Doch Mara birgt ein dunkles Geheimnis.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH