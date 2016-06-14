Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 167vom 14.06.2016
Der gequälte Ochse

Der gequälte Ochse

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 167: Der gequälte Ochse

44 Min.Folge vom 14.06.2016Ab 12

Sandra Klein trifft fast der Schlag, als sie ihren Chef, den Fleischer Peter Kunz, halb tot im Kühlhaus findet. Als Täter kommen sowohl Tierschutzaktivistin Nele Kepler als auch Sandra selbst in Frage - beide sind Ex-Freundinnen des Opfers! Eine heiße Spur führt die Kommissare in den Gasthof von Peters Stiefmutter Ingrid. Der Kreis der Verdächtigen weitet sich aus - bis Schweiger und Brenner einen Skandal aufdecken.

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

