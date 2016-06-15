Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 168vom 15.06.2016
Verzockt

Folge 168: Verzockt

44 Min.Folge vom 15.06.2016Ab 12

Günther Baumann hat seine Familie mit seiner Spielsucht finanziell ruiniert und kann trotzdem nicht aufhören zu zocken. Bei seinem letzten Spiel verliert er allerdings beim Falschen und wird niedergeschossen. Er schwebt in Lebensgefahr, während die Kriminalkommissare Sabine Edel und Tom Ritter im undurchsichtigen Spielermilieu ihre Ermittlungen beginnen. Mit der Hilfe eines alten Bekannten und eines Sportwagens kommen sie dem Täter auf der Spur.

SAT.1

