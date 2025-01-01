Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die böse Mutter

Folge 17: Die böse Mutter

45 Min.Ab 12

Für Sven Schmitt ist die die böse Schwiegermutter nicht nur ein Klischee, sondern bittere Wahrheit. Karin Winkler hat sich dauerhaft eingenistet und raucht und säuft den ganzen Tag. Sven reicht es, er will seine Schwiegermutter rauswerfen und sucht Hilfe bei Rechtsanwalt Christian Vorländer. Doch so leicht soll Sven seine Schwiegermutter nicht loswerden. Aber damit nicht genug. Die trotzige Seniorin bringt auch noch die ihre sechsjährige Enkelin in Lebensgefahr.

