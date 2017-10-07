Staffel 2Folge 185vom 07.10.2017
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 185: Eheringe oder Handschellen
44 Min.Folge vom 07.10.2017Ab 12
Rennfahrer Roman Waldmann soll eiskalt einen Obdachlosen überfahren haben. Doch der 32-jährige beteuert seine Unschuld. Allerdings wird das Auto von Roman eindeutig mit der Tat in Verbindung gebracht. Auch sein Alibi ist hinfällig. Kann Rechtsanwalt Stephan Lucas das Leben seines Mandanten wieder auf die richtige Spur bringen? Bildrechte: SAT.1.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH