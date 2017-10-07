Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 186vom 07.10.2017
Waidmannsheil

Folge 186: Waidmannsheil

44 Min.Folge vom 07.10.2017Ab 12

Evelyn Brandt soll aus Eifersucht auf ihren Schwager Manfred geschossen haben. Isabella Schulien findet heraus, dass Manfred vor vier Jahren Evelyn für ihre jüngere Schwester verlassen hat. Jahrelang haben die beiden Frauen ihre Gefühle totgeschwiegen, doch jetzt brechen alle alten Wunden auf. Die Situation eskaliert und bald ist die Anschuldigung, dass sie ihren Schwager töten wollte, nicht Evelyns einzige Sorge. Bildrechte: SAT.1.

