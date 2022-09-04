Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ich bin nicht verrückt

Ich bin nicht verrücktJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 19: Ich bin nicht verrückt

45 Min.Folge vom 04.09.2022Ab 12

Als Alexander Hold im Rahmen seines ehrenamtlichen Engagements für Rehabilitation eine forensische Klinik besucht, fleht ihn die Patientin Susanne Peters an, sie aus genau dieser zu befreien. Sie behauptet, nicht verrückt zu sein und gegen ihren Willen in der Klinik festgehalten zu werden. Sie erzählt dem Juristen eine wilde Geschichte über Bestechung, Vertuschung, Verrat und Intrigen. Alexander Hold macht sich auf die Suche nach der Wahrheit.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen