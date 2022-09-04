Staffel 2Folge 19vom 04.09.2022
Ich bin nicht verrücktJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 19: Ich bin nicht verrückt
45 Min.Folge vom 04.09.2022Ab 12
Als Alexander Hold im Rahmen seines ehrenamtlichen Engagements für Rehabilitation eine forensische Klinik besucht, fleht ihn die Patientin Susanne Peters an, sie aus genau dieser zu befreien. Sie behauptet, nicht verrückt zu sein und gegen ihren Willen in der Klinik festgehalten zu werden. Sie erzählt dem Juristen eine wilde Geschichte über Bestechung, Vertuschung, Verrat und Intrigen. Alexander Hold macht sich auf die Suche nach der Wahrheit.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH