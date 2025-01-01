Staffel 2Folge 26
Folge 26: Das falsche Leben
44 Min.Ab 12
Regina Holzer leidet unter Amnesie, doch sie ist davon überzeugt, eine Tochter zu haben. Allerdings hat sie keine Ahnung, wo dieses Kind ist oder wann sie es zuletzt gesehen hat. Ihr Ehemann Thomas Holzer bestreitet allerdings, dass das Paar jemals eine Tochter hatte. Da Regina keinerlei Anhaltspunkte in der Wohnung finden kann, engagiert sie Isabella Schulien, die ihre Tochter finden soll. Doch alle Recherchen laufen erst mal ins Nichts ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH