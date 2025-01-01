Staffel 2Folge 36
RacheJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 36: Rache
44 Min.Ab 12
Senta Täler war mit einem Mörder verheiratet. Nach zehn Jahren Knast ist ihr Ex-Mann wieder auf freiem Fuß. Senta wird mit anonymen Anrufen belästigt und aus einem verdunkelten Auto heraus beschattet. Rechtsanwalt Stephan Lucas will für die verängstigte Frau kämpfen. Schnell wird klar, dass nicht nur sie, sondern auch ihre Tochter in Lebensgefahr gerät: Die 16-Jährige wird entführt. Im Austausch fordert der Erpresser ein Menschenleben.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH