Staffel 2Folge 81
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 81: Der Saubermann
45 Min.Ab 12
Der Azubi Markus Stock wird in dem Büro seines Chefs überrascht und von ihm niedergeschossen. Nur mit großem Glück überlebt der 18-Jährige. Der Chef behauptet, es war Notwehr, doch der Azubi spricht von einem Mordanschlag. Was steckt hinter der Tat? Um die Wahrheit herauszubekommen, muss Rechtsanwalt Alexander Stephens zu einem ungewöhnlichen Trick greifen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH