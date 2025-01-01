Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 98
Joyn Plus
Wehrlos

WehrlosJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 98: Wehrlos

45 Min.Ab 12

Samir Ayman wird regelmäßig brutal von seiner Frau misshandelt. Doch dieses Mal geht sie zu weit und attackiert ihn mit einem Messer. Seine zierliche Ehefrau sieht die Sache jedoch ganz anders: Er soll sie ständig misshandeln und sie habe sich nur gewehrt. Wer von beiden sagt die Wahrheit? Rechtsanwältin Isabella Schulien will den wahren Täter unter ihnen finden. Doch dann gerät die Situation völlig außer Kontrolle und einer der beiden muss sogar um sein Leben fürchten.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen