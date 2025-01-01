Staffel 2Folge 98
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 98: Wehrlos
45 Min.Ab 12
Samir Ayman wird regelmäßig brutal von seiner Frau misshandelt. Doch dieses Mal geht sie zu weit und attackiert ihn mit einem Messer. Seine zierliche Ehefrau sieht die Sache jedoch ganz anders: Er soll sie ständig misshandeln und sie habe sich nur gewehrt. Wer von beiden sagt die Wahrheit? Rechtsanwältin Isabella Schulien will den wahren Täter unter ihnen finden. Doch dann gerät die Situation völlig außer Kontrolle und einer der beiden muss sogar um sein Leben fürchten.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH