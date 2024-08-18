Staffel 3Folge 129vom 18.08.2024
Freibier (L)Jetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 129: Freibier (L)
45 Min.Folge vom 18.08.2024Ab 12
Seit Jahren kämpft Claudia Kellermann gegen die Sauf-Partys von Clemens Brugg. Doch ihr Einsatz hat verheerende Folgen. Als der Braumeister brutal erschlagen wird, steht die trockene Alkoholikerin plötzlich als Hauptverdächtige da. Als dann auch noch die Mordwaffe in Claudias Auto auftaucht, muss Rechtsanwalt Christian Vorländer schnell handeln, damit seine Mandantin nicht für immer hinter Gittern landet.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH