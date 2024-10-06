Staffel 3Folge 145vom 06.10.2024
Folge 145: Krieg der Taxler
45 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12
Der Taxifahrer Michael Ernst wird von einem Unbekannten angefahren und dabei schwer verletzt. Schnell ist klar, dass das kein Unfall war, denn in der städtischen Taxiszene herrscht Krieg. Grund dafür ist ein neues Taxiunternehmen, das für den Profit über Leichen zu gehen scheint. Als dann auch noch die Familie des Taxlers massiv bedroht wird, nimmt sich Richter Alexander Hold der Sache an.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH