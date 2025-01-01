Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 3Folge 18
Joyn Plus
Späte Rache

Späte RacheJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 18: Späte Rache

44 Min.Ab 12

Alexander Hold urteilt als Richter über eiskalte Mörder, brutale Vergewaltiger, Choleriker, die in Sekunden ausrasten und unberechenbar sind. So manch einer verzeiht ihm sicher nie, dass er ihn ins Gefängnis gebracht hat. Und jetzt scheint wirklich einer auf Rache zu sinnen - koste es, was es wolle. Als Alexander Hold niedergeschlagen und entführt wird, beginnt sein Kampf um sein eigenes Leben.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen