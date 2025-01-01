Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Zweifel gegen den Angeklagten

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 2: Im Zweifel gegen den Angeklagten

44 Min.Ab 12

Nach einem Streit mit seiner Schwester verlässt der 36-jährige Till Brandner fluchtartig deren Haus. Zwei Stunden später wird die 32-Jährige von ihrem Ehemann mit einer Schusswunde in der Brust aufgefunden. Sofort gerät Till unter Tatverdacht. Hat er den Streit mit einem Mord beendet? Till beteuert seine Unschuld und bittet Alexander Stephens um Hilfe. Als der Anwalt dem wahren Täter auf die Schliche kommt, wird ihm plötzlich selbst eine Pistole auf die Brust gedrückt ...

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

