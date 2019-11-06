Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 225: Feurige Küsse

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Feuerwehrmann Benno Saul ist verheiratet. Trotzdem kann er einfach nicht die Finger von anderen Frauen lassen. Doch sein letzter Seitensprung wird ihm zum Verhängnis: Es taucht ein pikantes Video auf, auf dem er in intimer Pose mit einem Ladyboy zu sehen ist. Der anonyme Absender fordert 20.000 Euro. Rechtsanwalt Alexander Stephens muss schnellstmöglich herausfinden, wer hinter der Sex-Erpressung steckt, denn die erotische Aufnahme fordert schon ihr erstes Opfer. Rechte: Sat.1

