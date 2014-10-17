Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 230vom 17.10.2014
44 Min.Folge vom 17.10.2014Ab 12

Der alleinerziehende Carsten Marten ist Bademeister und Frauenschwarm. Als Spanner-Fotos auf dem Handy des 34-Jährigen gefunden werden, steht plötzlich nicht nur seine Karriere, sondern auch die Beziehung zu seiner Tochter auf dem Spiel. Stephan Lucas geht der Sache auf den Grund und stößt auf die geheime und pikante Vergangenheit seines Mandanten. Bildrechte: SAT.1.

