Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Volles Vertrauen

Volles VertrauenJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 243: Volles Vertrauen

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Jonas Lambert soll seine Ehefrau und Juwelenräuberin Katharina bei einem Überfall auf einen Gefangenentransport befreit haben. Durch die Ermittlungen von Konstance Korfsmeyer wird eine Entführung aber immer wahrscheinlicher. Nicht nur die Vollzugsbeamten verstricken sich in Widersprüche, auch der Fall des damaligen Raubüberfalls wirft neue, brisante Fragen auf. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen