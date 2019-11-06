Staffel 3Folge 243vom 06.11.2019
Folge 243: Volles Vertrauen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Jonas Lambert soll seine Ehefrau und Juwelenräuberin Katharina bei einem Überfall auf einen Gefangenentransport befreit haben. Durch die Ermittlungen von Konstance Korfsmeyer wird eine Entführung aber immer wahrscheinlicher. Nicht nur die Vollzugsbeamten verstricken sich in Widersprüche, auch der Fall des damaligen Raubüberfalls wirft neue, brisante Fragen auf. Rechte: Sat.1
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
