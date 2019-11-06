Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das doppelte Lottchen

Das doppelte LottchenJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 250: Das doppelte Lottchen

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein brutaler Überfall auf eine Apotheke wird der Schülerin Viktoria zum Verhängnis. Denn sie wird eindeutig als Täterin identifiziert. Sie selbst bestreitet die Tat. Auch ihre Eltern und Rechtsanwältin Konstanze Korfsmeyer sind von ihrer Unschuld überzeugt. Kurz darauf der Schock: Aus heiterem Himmel gesteht Viktoria den Überfall doch. Aber da hat Konstanze Korfsmeyer schon eine ganz andere heiße Spur. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen