Staffel 3Folge 250vom 06.11.2019
Folge 250: Das doppelte Lottchen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein brutaler Überfall auf eine Apotheke wird der Schülerin Viktoria zum Verhängnis. Denn sie wird eindeutig als Täterin identifiziert. Sie selbst bestreitet die Tat. Auch ihre Eltern und Rechtsanwältin Konstanze Korfsmeyer sind von ihrer Unschuld überzeugt. Kurz darauf der Schock: Aus heiterem Himmel gesteht Viktoria den Überfall doch. Aber da hat Konstanze Korfsmeyer schon eine ganz andere heiße Spur. Rechte: Sat.1
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
