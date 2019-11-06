Staffel 3Folge 255vom 06.11.2019
Folge 255: Im Liebesfokus
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die 26-jährige Floristin Sina Kühne entgeht nur knapp einer Vergewaltigung. Jeder Mann in Sinas Umfeld kommt als Täter in Frage und bald weiß die junge Frau nicht mehr, wem sie überhaupt noch trauen kann. In ihrer Verzweiflung engagiert sie Alexander Stephens. Der smarte Rechtsanwalt hat es nicht leicht mit seiner Mandantin, denn aus schleierhaften Gründen will Sina keinesfalls die Polizei alarmieren. Kurz darauf taucht der unbekannte Triebtäter wieder auf. Rechte: Sat.1
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH