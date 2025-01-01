Staffel 3Folge 3
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 3: Der Güterichter
45 Min.Ab 12
Alexander Hold wird von dem zehnjährigen Tim gebeten, einen heftigen Familienstreit zu schlichten. Für ihn und seinen kleinen Cousin Luca ist es unerträglich, dass sich ihre Eltern immer schlimmer bekriegen. Dann ist Luca plötzlich spurlos verschwunden.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH