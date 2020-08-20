Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 3Folge 56vom 20.08.2020
Joyn Plus
Gefährliches Spiegelbild

Gefährliches SpiegelbildJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 56: Gefährliches Spiegelbild

44 Min.Folge vom 20.08.2020Ab 12

Sven Höfner sitzt wegen Vergewaltigung im Gefängnis. Als er ins Krankenhaus verlegt werden soll, gelingt ihm die Flucht. Plötzlich beginnt die Jagd auf hübsche junge Frauen von neuem. Eine ganze Stadt sucht nach dem flüchtigen Mann. Richter Alexander Hold will den brutalen Täter stoppen und erlebt dabei eine unglaubliche Überraschung ...

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen