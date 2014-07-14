Staffel 3Folge 59vom 14.07.2014
Im Auge des BetrachtersJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 59: Im Auge des Betrachters
45 Min.Folge vom 14.07.2014Ab 12
Der von Brandnarben entstellte Samuel ist täglich dem Spott seiner Umwelt ausgesetzt. Als endlich eine Kollegin für ihn in die Bresche springt, versteht er es völlig falsch und denkt, sie wäre in ihn verliebt. Und dann wird die junge Frau brutal überfallen. Alexander Hold setzt alles daran herauszufinden, wer hinter dem brutalen Angriff auf Natasha steckt und ob Samuel die ewigen Demütigungen nicht länger ertragen hat.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH