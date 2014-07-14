Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 59: Im Auge des Betrachters

45 Min.Folge vom 14.07.2014Ab 12

Der von Brandnarben entstellte Samuel ist täglich dem Spott seiner Umwelt ausgesetzt. Als endlich eine Kollegin für ihn in die Bresche springt, versteht er es völlig falsch und denkt, sie wäre in ihn verliebt. Und dann wird die junge Frau brutal überfallen. Alexander Hold setzt alles daran herauszufinden, wer hinter dem brutalen Angriff auf Natasha steckt und ob Samuel die ewigen Demütigungen nicht länger ertragen hat.

