Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Qualverwandtschaft

QualverwandtschaftJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 73: Qualverwandtschaft

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Für die 30-jährige Susanne Behr ist es ein Abend wie jeder andere. Dann klingelt es plötzlich an der Tür, und für die Tochter aus reichem Hause beginnt ein Höllentrip: Maskierte Männer zerren sie in einen Wagen und entführen sie. Die Täter fordern von dem vermögenden Vater über eine halbe Million Euro. Rechtsanwältin Konstance Korfsmeyer bereitet zusammen mit der Polizei die Lösegeldübergabe vor. Doch die gerät völlig außer Kontrolle ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen