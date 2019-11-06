Staffel 3Folge 73vom 06.11.2019
Folge 73: Qualverwandtschaft
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Für die 30-jährige Susanne Behr ist es ein Abend wie jeder andere. Dann klingelt es plötzlich an der Tür, und für die Tochter aus reichem Hause beginnt ein Höllentrip: Maskierte Männer zerren sie in einen Wagen und entführen sie. Die Täter fordern von dem vermögenden Vater über eine halbe Million Euro. Rechtsanwältin Konstance Korfsmeyer bereitet zusammen mit der Polizei die Lösegeldübergabe vor. Doch die gerät völlig außer Kontrolle ... Rechte: Sat.1
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH