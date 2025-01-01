Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der fremde Lover

Der fremde LoverJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 78: Der fremde Lover

44 Min.Ab 12

Anja Trost wird beim Diebstahl von Edelsteinen im Wert von 200.000 Euro überführt. Die Schmuckverkäuferin behauptet von Entführern erpresst worden zu sein. Die unbekannten Männer hätten ihren neuen Freund in ihrer Gewalt. Doch dieser Mann existiert laut Polizei nicht. Rechtsanwalt Christian Vorländer setzt alles daran, herauszufinden, ob diese ungewöhnliche Geschichte ein abgekartetes Spiel ist oder wirklich Menschenleben auf dem Spiel stehen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen