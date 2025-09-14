Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Marlies ist zurück

Marlies ist zurückJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 100: Marlies ist zurück

45 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12

Marlies Fichtner ist vor zwei Jahren spurlos verschwunden. Erst durch einen Zufall kann sie aus den Fängen ihres Peinigers befreit werden. All die Jahre hat niemand ihre Hilfeschreie aus dem benachbarten Bauernhaus gehört. Marlies beschuldigt ihren eigenen Ehemann Stefan, die Entführung beauftragt zu haben. Dieser wendet sich verzweifelt an Anwältin Simone Dahlmann. Schnell kommen der smarten Juristin Zweifel an den Aussagen der vermeintlich entführten Ehefrau.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen