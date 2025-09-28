Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aus und vorbei

Aus und vorbeiJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 104: Aus und vorbei

45 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12

Für Nicole Weber ist die Ehe mit Jens die reinste Hölle! Ihr Mann wird immer mehr zum Kontrollfreak und macht sogar den beiden gemeinsamen Kindern Angst! Jetzt nimmt die 33-Jährige ihren ganzen Mut zusammen und wirft ihren Noch-Mann aus dem Haus. Doch so leicht akzeptiert der jähzornige Ehemann die Trennung nicht! Rechtsanwältin Benita Brückner hilft der Mutter. Und ihr fehlen die Worte als sie erfährt, wie weit Nicoles Mann wirklich geht.

