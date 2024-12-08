Staffel 4Folge 11vom 08.12.2024
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 11: Terror in vier Wänden
45 Min.Folge vom 08.12.2024Ab 12
Lena ist starr vor Angst: Eine Vogelspinne krabbelt auf ihr Bett zu! Gerade rechtzeitig kann Jennifer Winter ihre Tochter retten. Ein Biss der Spinne hätte die allergische Achtjährige töten können. Die verzweifelte Mutter glaubt, ihre Vermieterin hat ihr das Tier in die Wohnung gesetzt, um sie rauszuekeln. Für Benita Brückner läuft die Zeit. Sie muss die Wahrheit herausfinden, um einen weiteren Anschlag auf das kleine Mädchen zu verhindern.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH