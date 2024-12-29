Staffel 4Folge 13vom 29.12.2024
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 13: Die Power-Diät
44 Min.Folge vom 29.12.2024Ab 12
Der Traum vom Abnehmen wird zum wahren Albtraum, als der Chef eines erfolgreichen Abnehminstituts mit einer Hantel brutal niedergeschlagen wird. Unter Verdacht steht der Fitnesstrainer Wolfram Lößner. Der 30-Jährige und sein Chef hassen sich bis aufs Blut. Isabella Schulien muss herausfinden, wer hinter der brutalen Attacke steckt. Eine schwergewichtige Aufgabe für die Juristin, denn Feinde hatte das Opfer mehr als genug.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH