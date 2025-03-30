Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unheimliche Erscheinung

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 44: Unheimliche Erscheinung

44 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12

Für Linda Knappe beginnt mit einem Autounfall der absolute Albtraum. Ihr Ehemann rast in einen Fluss, doch von der Leiche fehlt jede Spur. Seitdem wird die junge Mutter von seinem Geist heimgesucht. Verliert die 31-Jährige langsam ihren Verstand oder wird hier ein krankes Spielt mit ihr gespielt? Rechtsanwältin Benita Brückner setzt alles daran herauszufinden, was hinter dieser mysteriösen Horrorgeschichte steckt.

