Staffel 4Folge 50vom 06.04.2025
Höllische NachbarnJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 50: Höllische Nachbarn
43 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 12
"Mein Nachbar hat seine Frau mit der Axt zerstückelt!" - das behauptet Kurt Römer. Alexander Stephens macht sich auf die Suche nach der Totgeglaubten. Und findet sie! Zunächst wirkt alles wie ein makabrer Scherz, bis die Nachbarin tatsächlich tot aufgefunden wird. Alexander Stephens steht vor einem Rätsel und erkennt schnell: Hier geht es um weit mehr als einen Streit zwischen Nachbarn.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH