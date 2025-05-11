Staffel 4Folge 68vom 11.05.2025
Die HeldinJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 68: Die Heldin
44 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12
Kathrin Asmuth beobachtet, wie Jugendliche an einer Bushaltestelle einen Rentner brutal zusammenschlagen. Dank ihres mutigen Einsatzes kann sie Schlimmeres verhindern und einen der Täter der Polizei übergeben. Doch danach ändert sich das Leben der 30-Jährigen schlagartig, denn der Gefasste schwört Rache. Als Kathrin schließlich eine Morddrohung erhält, schaltet sie Rechtsanwalt Stephan Lucas ein.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH